Інформація щодо ціни FEED GAZA (GAZA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00292393$ 0,00292393 $ 0,00292393 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,16% Зміна ціни (1 дн.) +5,48% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,33% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,33%

Актуальна ціна FEED GAZA (GAZA) становить --. За останні 24 години GAZA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GAZA становить $ 0,00292393, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GAZA змінився на -0,16% за останню годину, +5,48% за 24 години та на -20,33% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FEED GAZA (GAZA)

Ринкова капіталізація $ 15,62K$ 15,62K $ 15,62K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,62K$ 15,62K $ 15,62K Циркуляційне постачання 999,48M 999,48M 999,48M Загальна пропозиція 999 476 143,7526649 999 476 143,7526649 999 476 143,7526649

Поточна ринкова капіталізація FEED GAZA — $ 15,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GAZA — 999,48M, зі загальною пропозицією 999476143.7526649. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,62K.