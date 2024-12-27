Сьогоднішня ціна Fedoracoin (TIPS)

Поточна ціна Fedoracoin (TIPS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 582.07K USD. Ціна TIPS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fedoracoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.45K USD

- зміна ціни Fedoracoin протягом дня — -2.89%

- циркуляційна пропозиція – 212.27B USD

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