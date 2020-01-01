Токеноміка FEDJA CAT (FEDJA) Дізнайтеся ключову інформацію про FEDJA CAT (FEDJA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FEDJA CAT (FEDJA) The project is about a cat with Permanently startled looking face, with wonky legs. Loved by over 1.1 million followers on Tiktok and 400k followers on Instagram. Once a sick stray in Natalia's backyard, he was saved by a neighbour’s cat who licked him back to life. FEDJA ($FEDJA) is a quirky cat with misaligned eyes, wonky legs, and a love for cuddles and play. He also models cat products with charm. Офіційний вебсайт: https://fedja.fun Купити FEDJA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FEDJA CAT (FEDJA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FEDJA CAT (FEDJA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 34,52K $ 34,52K $ 34,52K Загальна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Циркуляційна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 34,52K $ 34,52K $ 34,52K Історичний максимум: $ 0,00116875 $ 0,00116875 $ 0,00116875 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну FEDJA CAT (FEDJA)

Токеноміка FEDJA CAT (FEDJA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FEDJA CAT (FEDJA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FEDJA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FEDJA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FEDJA, досліджуйте ціну токена FEDJA в реальному часі!

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