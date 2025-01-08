Ціна FEDJA CAT (FEDJA)
Поточна ціна FEDJA CAT (FEDJA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 201.73K USD. Ціна FEDJA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FEDJA CAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.59K USD
- зміна ціни FEDJA CAT протягом дня — -7.51%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
Отримуйте оновлення цін FEDJA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FEDJA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FEDJA CAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FEDJA CAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FEDJA CAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FEDJA CAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.51%
|30 днів
|$ 0
|-53.86%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FEDJA CAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.05%
-7.51%
-24.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project is about a cat with Permanently startled looking face, with wonky legs. Loved by over 1.1 million followers on Tiktok and 400k followers on Instagram. Once a sick stray in Natalia's backyard, he was saved by a neighbour’s cat who licked him back to life. FEDJA ($FEDJA) is a quirky cat with misaligned eyes, wonky legs, and a love for cuddles and play. He also models cat products with charm.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FEDJA до AUD
A$--
|1 FEDJA до GBP
￡--
|1 FEDJA до EUR
€--
|1 FEDJA до USD
$--
|1 FEDJA до MYR
RM--
|1 FEDJA до TRY
₺--
|1 FEDJA до JPY
¥--
|1 FEDJA до RUB
₽--
|1 FEDJA до INR
₹--
|1 FEDJA до IDR
Rp--
|1 FEDJA до PHP
₱--
|1 FEDJA до EGP
￡E.--
|1 FEDJA до BRL
R$--
|1 FEDJA до CAD
C$--
|1 FEDJA до BDT
৳--
|1 FEDJA до NGN
₦--
|1 FEDJA до UAH
₴--
|1 FEDJA до VES
Bs--
|1 FEDJA до PKR
Rs--
|1 FEDJA до KZT
₸--
|1 FEDJA до THB
฿--
|1 FEDJA до TWD
NT$--
|1 FEDJA до CHF
Fr--
|1 FEDJA до HKD
HK$--
|1 FEDJA до MAD
.د.م--