Сьогоднішня ціна FEDJA CAT (FEDJA)

Поточна ціна FEDJA CAT (FEDJA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 201.73K USD. Ціна FEDJA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FEDJA CAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.59K USD

- зміна ціни FEDJA CAT протягом дня — -7.51%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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