Сьогоднішня ціна Federated States of Gapla

Поточна ціна Federated States of Gapla (GAPLA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GAPLA до USD становить $ 0 за GAPLA.

Federated States of Gapla наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 498,64, з циркуляційною пропозицією у 998,78M GAPLA. Протягом останніх 24 годин GAPLA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00115452, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GAPLA змінився на -0,12% за останню годину та на -5,18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Federated States of Gapla (GAPLA)

Ринкова капіталізація $ 13,50K$ 13,50K $ 13,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,50K$ 13,50K $ 13,50K Циркуляційне постачання 998,78M 998,78M 998,78M Загальна пропозиція 998 781 065,0 998 781 065,0 998 781 065,0

Поточна ринкова капіталізація Federated States of Gapla — $ 13,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GAPLA — 998,78M, зі загальною пропозицією 998781065.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,50K.