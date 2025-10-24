Інформація щодо ціни Feathers ($FEATHERS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год $ 0 Рекордний максимум $ 0 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,27% Зміна ціни (1 дн.) +3,64% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,99%

Актуальна ціна Feathers ($FEATHERS) становить --. За останні 24 години $FEATHERS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $FEATHERS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то $FEATHERS змінився на +0,27% за останню годину, +3,64% за 24 години та на -5,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Feathers ($FEATHERS)

Ринкова капіталізація $ 10,01K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,01K Циркуляційне постачання 990,09M Загальна пропозиція 990 094 698,5696423

Поточна ринкова капіталізація Feathers — $ 10,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $FEATHERS — 990,09M, зі загальною пропозицією 990094698.5696423. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,01K.