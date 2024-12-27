Сьогоднішня ціна Feathercoin (FTC)

Поточна ціна Feathercoin (FTC) сьогодні становить 0.00674248 USD з ринковою капіталізацією $ 1.92M USD. Ціна FTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Feathercoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.77 USD

- зміна ціни Feathercoin протягом дня — +0.46%

- циркуляційна пропозиція – 283.86M USD

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