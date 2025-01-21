Сьогоднішня ціна FEATHER (FEA)

Поточна ціна FEATHER (FEA) сьогодні становить 3.43 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FEA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FEATHER:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.29K USD

- зміна ціни FEATHER протягом дня — -0.91%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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