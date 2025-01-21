Ціна FEATHER (FEA)
Поточна ціна FEATHER (FEA) сьогодні становить 3.43 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FEA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FEATHER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.29K USD
- зміна ціни FEATHER протягом дня — -0.91%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін FEA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FEA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FEATHER до USD становила $ -0.031667390307963.
За останні 30 днів зміна ціни FEATHER до USD становила $ -1.4910697060.
За останні 60 днів зміна ціни FEATHER до USD становила $ +0.0473271400.
За останні 90 днів зміна ціни FEATHER до USD становила $ +0.8251425555985635.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.031667390307963
|-0.91%
|30 днів
|$ -1.4910697060
|-43.47%
|60 днів
|$ +0.0473271400
|+1.38%
|90 днів
|$ +0.8251425555985635
|+31.68%
Останній аналіз цін FEATHER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.73%
-0.91%
+24.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FEATHER is a utility token within the Night Crows game on the WEMIX3.0 blockchain. Backed by the in-game "Piece of the Sky", it's essential for crafting the Aircraft Toolbox, a crucial item in the game. Players can mint FEATHER within the game's "TOKEN" menu after reaching level 45. With a fixed supply of 10 million tokens and a 1:1 value with its in-game counterpart, FEATHER can also be traded on the PNIX DEX. Created with Unreal Engine 5, Night Crows is a blockchain game on the WEMIX3.0 mainnet, launched on March 12, 2024. Accessible on both PC and mobile devices(iOS and Android) and over 1M downloads, Night Crows has quickly gained global popularity. Within 3 days of its global launch, it surpassed $10 million in cumulative revenue and reached a concurrent player count of 230,000, a number that continues to climb. To accommodate the growing player base, the number of servers has increased from 24 at launch to 54 today.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FEA до AUD
A$5.4537
|1 FEA до GBP
￡2.7783
|1 FEA до EUR
€3.2928
|1 FEA до USD
$3.43
|1 FEA до MYR
RM15.3321
|1 FEA до TRY
₺122.0737
|1 FEA до JPY
¥531.6843
|1 FEA до RUB
₽346.3957
|1 FEA до INR
₹296.2834
|1 FEA до IDR
Rp56,229.4992
|1 FEA до PHP
₱200.2777
|1 FEA до EGP
￡E.172.5633
|1 FEA до BRL
R$20.6829
|1 FEA до CAD
C$4.9392
|1 FEA до BDT
৳418.2199
|1 FEA до NGN
₦5,326.0697
|1 FEA до UAH
₴144.8489
|1 FEA до VES
Bs185.22
|1 FEA до PKR
Rs956.4898
|1 FEA до KZT
₸1,819.615
|1 FEA до THB
฿116.62
|1 FEA до TWD
NT$112.0238
|1 FEA до CHF
Fr3.087
|1 FEA до HKD
HK$26.6854
|1 FEA до MAD
.د.م34.3686