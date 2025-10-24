Актуальна ціна FEAR сьогодні становить 0,00809673 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FEAR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FEAR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна FEAR сьогодні становить 0,00809673 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FEAR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FEAR на MEXC вже зараз.

Ціна FEAR (FEAR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 FEAR до USD:

$0,00809673
+7,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни FEAR (FEAR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:00:06 (UTC+8)

Інформація щодо ціни FEAR (FEAR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0075322
Мін. за 24 год
$ 0,0082119
Макс. за 24 год

$ 0,0075322
$ 0,0082119
$ 3,88
$ 0,00629862
-1,10%

+7,17%

-4,87%

-4,87%

Актуальна ціна FEAR (FEAR) становить $0,00809673. За останні 24 години FEAR торгувався між мінімумом у $ 0,0075322 і максимумом у $ 0,0082119, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FEAR становить $ 3,88, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00629862.

Що стосується короткострокових результатів, то FEAR змінився на -1,10% за останню годину, +7,17% за 24 години та на -4,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FEAR (FEAR)

$ 218,86K
--
$ 338,18K
27,01M
41 739 201,62033058
Поточна ринкова капіталізація FEAR — $ 218,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FEAR — 27,01M, зі загальною пропозицією 41739201.62033058. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 338,18K.

Історія ціни FEAR (FEAR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FEAR до USD становила $ +0,0005418.
За останні 30 днів зміна ціни FEAR до USD становила $ +0,0002486254.
За останні 60 днів зміна ціни FEAR до USD становила $ -0,0054947527.
За останні 90 днів зміна ціни FEAR до USD становила $ -0,013654177181191808.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0005418+7,17%
30 днів$ +0,0002486254+3,07%
60 днів$ -0,0054947527-67,86%
90 днів$ -0,013654177181191808-62,77%

Що таке FEAR (FEAR)

Enjoy and own Authentic Digital Horror Content including Games, Films and Animations powered by blockchain technology and purchasable through the FEAR Token.

Прогноз ціни FEAR (USD)

Скільки коштуватиме FEAR (FEAR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів FEAR (FEAR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо FEAR.

Перегляньте прогноз ціни FEAR вже зараз!

FEAR до місцевих валют

Токеноміка FEAR (FEAR)

Розуміння токеноміки FEAR (FEAR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FEAR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про FEAR (FEAR)

Скільки сьогодні коштує FEAR (FEAR)?
Актуальна ціна FEAR у USD становить 0,00809673 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FEAR до USD?
Поточна ціна FEAR до USD — $ 0,00809673. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація FEAR?
Ринкова капіталізація FEAR — $ 218,86K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FEAR?
Циркуляційна пропозиція FEAR — 27,01M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FEAR?
FEAR досяг історичної максимальної ціни у 3,88 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FEAR?
Історична мінімальна ціна FEAR становила 0,00629862 USD.
Який обсяг торгівлі FEAR?
Актуальний обсяг торгівлі FEAR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FEAR цього року?
FEAR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FEAR для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для FEAR (FEAR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

