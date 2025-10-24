Інформація щодо ціни FEAR (FEAR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0075322 $ 0,0075322 $ 0,0075322 Мін. за 24 год $ 0,0082119 $ 0,0082119 $ 0,0082119 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0075322$ 0,0075322 $ 0,0075322 Макс. за 24 год $ 0,0082119$ 0,0082119 $ 0,0082119 Рекордний максимум $ 3,88$ 3,88 $ 3,88 Найнижча ціна $ 0,00629862$ 0,00629862 $ 0,00629862 Зміна ціни (за 1 год) -1,10% Зміна ціни (1 дн.) +7,17% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,87%

Актуальна ціна FEAR (FEAR) становить $0,00809673. За останні 24 години FEAR торгувався між мінімумом у $ 0,0075322 і максимумом у $ 0,0082119, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FEAR становить $ 3,88, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00629862.

Що стосується короткострокових результатів, то FEAR змінився на -1,10% за останню годину, +7,17% за 24 години та на -4,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FEAR (FEAR)

Ринкова капіталізація $ 218,86K$ 218,86K $ 218,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 338,18K$ 338,18K $ 338,18K Циркуляційне постачання 27,01M 27,01M 27,01M Загальна пропозиція 41 739 201,62033058 41 739 201,62033058 41 739 201,62033058

Поточна ринкова капіталізація FEAR — $ 218,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FEAR — 27,01M, зі загальною пропозицією 41739201.62033058. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 338,18K.