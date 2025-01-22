Ціна FE TECH (FETS)
Поточна ціна FE TECH (FETS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FETS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FE TECH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.26K USD
- зміна ціни FE TECH протягом дня — -6.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FE TECH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FE TECH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FE TECH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FE TECH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.22%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FE TECH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.43%
-6.22%
+31.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"FeTech is a cutting-edge platform designed to bridge the gap between technology and innovation. Our mission is to provide smart, AI-driven solutions for businesses, empowering them to thrive in a digital-first world. With advanced tools for automation, analytics, and decision-making, FeTech redefines how organizations leverage technology to achieve sustainable growth and efficiency." Trade directly through our unique bot, copy trade, Swap tokens, Snipe projects, CA Scanner Our project is utility based with our utilities already live
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