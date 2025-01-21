Ціна FCUK (FCUK)
Поточна ціна FCUK (FCUK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FCUK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FCUK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.89 USD
- зміна ціни FCUK протягом дня — -9.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FCUK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FCUK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FCUK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FCUK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.97%
|30 днів
|$ 0
|+2.24%
|60 днів
|$ 0
|-20.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FCUK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-9.97%
+27.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$FCUK is a community-driven memecoin on Solana backed by the infamous Don’t Fcuk with Felines NFT team and community. Join the movement and become the next $FCUKer.
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