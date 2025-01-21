Ціна FCR Coin (FCR)
Поточна ціна FCR Coin (FCR) сьогодні становить 0.00161196 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FCR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FCR Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.39K USD
- зміна ціни FCR Coin протягом дня — -1.83%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FCR Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FCR Coin до USD становила $ -0.0001762131.
За останні 60 днів зміна ціни FCR Coin до USD становила $ -0.0000023579.
За останні 90 днів зміна ціни FCR Coin до USD становила $ -0.0000383900018751362.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.83%
|30 днів
|$ -0.0001762131
|-10.93%
|60 днів
|$ -0.0000023579
|-0.14%
|90 днів
|$ -0.0000383900018751362
|-2.32%
Останній аналіз цін FCR Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
-1.83%
-1.16%
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