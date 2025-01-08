Сьогоднішня ціна FC Sion Fan Token (SION)

Поточна ціна FC Sion Fan Token (SION) сьогодні становить 0.00197781 USD з ринковою капіталізацією $ 32.96K USD. Ціна SION до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FC Sion Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.42K USD

- зміна ціни FC Sion Fan Token протягом дня — -1.10%

- циркуляційна пропозиція – 16.50M USD

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