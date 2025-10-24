Інформація щодо ціни FaZeSway (SWAY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001168 $ 0,00001168 $ 0,00001168 Мін. за 24 год $ 0,00001213 $ 0,00001213 $ 0,00001213 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001168$ 0,00001168 $ 0,00001168 Макс. за 24 год $ 0,00001213$ 0,00001213 $ 0,00001213 Рекордний максимум $ 0,00135071$ 0,00135071 $ 0,00135071 Найнижча ціна $ 0,00001124$ 0,00001124 $ 0,00001124 Зміна ціни (за 1 год) +0,71% Зміна ціни (1 дн.) +3,74% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,03% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,03%

Актуальна ціна FaZeSway (SWAY) становить $0,00001215. За останні 24 години SWAY торгувався між мінімумом у $ 0,00001168 і максимумом у $ 0,00001213, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SWAY становить $ 0,00135071, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001124.

Що стосується короткострокових результатів, то SWAY змінився на +0,71% за останню годину, +3,74% за 24 години та на -10,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FaZeSway (SWAY)

Ринкова капіталізація $ 12,13K$ 12,13K $ 12,13K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,13K$ 12,13K $ 12,13K Циркуляційне постачання 999,72M 999,72M 999,72M Загальна пропозиція 999 717 023,009621 999 717 023,009621 999 717 023,009621

Поточна ринкова капіталізація FaZeSway — $ 12,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SWAY — 999,72M, зі загальною пропозицією 999717023.009621. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,13K.