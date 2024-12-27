Сьогоднішня ціна FAYA (FAYA)

Поточна ціна FAYA (FAYA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.49M USD. Ціна FAYA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FAYA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.78K USD

- зміна ціни FAYA протягом дня — +0.03%

- циркуляційна пропозиція – 10.57T USD

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