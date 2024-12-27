Ціна FAYA (FAYA)
Поточна ціна FAYA (FAYA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.49M USD. Ціна FAYA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FAYA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.78K USD
- зміна ціни FAYA протягом дня — +0.03%
- циркуляційна пропозиція – 10.57T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FAYA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FAYA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FAYA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FAYA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.03%
|30 днів
|$ 0
|+8.35%
|60 днів
|$ 0
|+21.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FAYA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
+0.03%
-1.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Faya is a cryptocurrency that aims to prioritize donation for the health and smile of the world's children.This means making the dream and wish of a sick child into a tangible and transparent reality in helping all sick, orphaned and poor children in the world so that every child has a share in smiling and good health. Faya Smart Contract is Audited by the leading Auditing Company QuillAudits, and Faya contract get a very high rate (99.9%). https://www.quillaudits.com/leaderboard/faya-world Faya Token are locked by "Team Finance" a product by TrustSwap. 10% of the supply is in PancakeSwap exchange and it is locked for 5 years. 90% of the supply is also locked for 5 years as Vesting to all Faya department wallets, and it unlock about 1.5% monthly.
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