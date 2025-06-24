Сьогоднішня ціна Favolo (FAV)

Поточна ціна Favolo (FAV) сьогодні становить 0,00023573 USD з ринковою капіталізацією $ 2,36M USD. Ціна FAV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Favolo:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Favolo протягом дня — +3,98%

- циркуляційна пропозиція – 10,00B USD

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