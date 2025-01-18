Сьогоднішня ціна Fathom Protocol (FTHM)

Поточна ціна Fathom Protocol (FTHM) сьогодні становить 0.079951 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FTHM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fathom Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 168.76 USD

- зміна ціни Fathom Protocol протягом дня — +96.51%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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