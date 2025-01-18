Ціна Fathom Protocol (FTHM)
Поточна ціна Fathom Protocol (FTHM) сьогодні становить 0.079951 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FTHM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fathom Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 168.76 USD
- зміна ціни Fathom Protocol протягом дня — +96.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fathom Protocol до USD становила $ +0.03926525.
За останні 30 днів зміна ціни Fathom Protocol до USD становила $ +0.0621538274.
За останні 60 днів зміна ціни Fathom Protocol до USD становила $ +0.1066121000.
За останні 90 днів зміна ціни Fathom Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03926525
|+96.51%
|30 днів
|$ +0.0621538274
|+77.74%
|60 днів
|$ +0.1066121000
|+133.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fathom Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+96.51%
+233.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Governance token for the FXD stablecoin protocol (already listed on Coingecko as Fathom Dollar / FXD)
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