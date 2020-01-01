Токеноміка FATGF (FATGF) Дізнайтеся ключову інформацію про FATGF (FATGF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FATGF (FATGF) $FATGF is inspired by the fat wojack girlfriend memes, a broadly appealing narrative where, whether out of desperation or attraction, a man bites off perhaps more than he can chew. While the memes may appear crude, they are actually a poignant commentary on modern society. On one hand, horny desperation, realized through the ubiquity of social media and modern dating culture. On the other, bravery in the face of social norms – an embrace of feminine confidence and a rejection of the thinspo culture that promotes body dysmorphia. Does he care that the woman is much larger than he? Perhaps, in fact, he likes it. Or, nihilistically, he doesn’t care one way or the other – he is motivated not out of desperation or attraction, but depression and anxiety. And what of the woman? The expression on her face says it all. Perhaps she settled long ago, resigned to mediocrity. But why? However you perceive it, the answer to one question determines whether you dine on fois gras or fish filet: can you handle all this woman? Офіційний вебсайт: https://fatgf.xyz/home/ Купити FATGF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FATGF (FATGF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FATGF (FATGF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 326,97K $ 326,97K $ 326,97K Загальна пропозиція: $ 982,25M $ 982,25M $ 982,25M Циркуляційна пропозиція: $ 982,25M $ 982,25M $ 982,25M FDV (повністю розведена вартість): $ 326,97K $ 326,97K $ 326,97K Історичний максимум: $ 0,00758849 $ 0,00758849 $ 0,00758849 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00033272 $ 0,00033272 $ 0,00033272 Дізнайтеся більше про ціну FATGF (FATGF)

Токеноміка FATGF (FATGF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FATGF (FATGF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FATGF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FATGF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FATGF, досліджуйте ціну токена FATGF в реальному часі!

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