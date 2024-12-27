Сьогоднішня ціна FATGF (FATGF)

Поточна ціна FATGF (FATGF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 695.26K USD. Ціна FATGF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FATGF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.51K USD

- зміна ціни FATGF протягом дня — +4.42%

- циркуляційна пропозиція – 982.25M USD

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