Ціна FATGF (FATGF)
Поточна ціна FATGF (FATGF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 695.26K USD. Ціна FATGF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FATGF:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.51K USD
- зміна ціни FATGF протягом дня — +4.42%
- циркуляційна пропозиція – 982.25M USD
Отримуйте оновлення цін FATGF до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FATGF.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FATGF до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FATGF до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FATGF до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FATGF до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.42%
|30 днів
|$ 0
|-32.47%
|60 днів
|$ 0
|-70.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FATGF: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.93%
+4.42%
+30.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$FATGF is inspired by the fat wojack girlfriend memes, a broadly appealing narrative where, whether out of desperation or attraction, a man bites off perhaps more than he can chew. While the memes may appear crude, they are actually a poignant commentary on modern society. On one hand, horny desperation, realized through the ubiquity of social media and modern dating culture. On the other, bravery in the face of social norms – an embrace of feminine confidence and a rejection of the thinspo culture that promotes body dysmorphia. Does he care that the woman is much larger than he? Perhaps, in fact, he likes it. Or, nihilistically, he doesn’t care one way or the other – he is motivated not out of desperation or attraction, but depression and anxiety. And what of the woman? The expression on her face says it all. Perhaps she settled long ago, resigned to mediocrity. But why? However you perceive it, the answer to one question determines whether you dine on fois gras or fish filet: can you handle all this woman?
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FATGF до AUD
A$--
|1 FATGF до GBP
￡--
|1 FATGF до EUR
€--
|1 FATGF до USD
$--
|1 FATGF до MYR
RM--
|1 FATGF до TRY
₺--
|1 FATGF до JPY
¥--
|1 FATGF до RUB
₽--
|1 FATGF до INR
₹--
|1 FATGF до IDR
Rp--
|1 FATGF до PHP
₱--
|1 FATGF до EGP
￡E.--
|1 FATGF до BRL
R$--
|1 FATGF до CAD
C$--
|1 FATGF до BDT
৳--
|1 FATGF до NGN
₦--
|1 FATGF до UAH
₴--
|1 FATGF до VES
Bs--
|1 FATGF до PKR
Rs--
|1 FATGF до KZT
₸--
|1 FATGF до THB
฿--
|1 FATGF до TWD
NT$--
|1 FATGF до CHF
Fr--
|1 FATGF до HKD
HK$--
|1 FATGF до MAD
.د.م--