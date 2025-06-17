Сьогоднішня ціна FATE on SUI (FATE)

Поточна ціна FATE on SUI (FATE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 421,52K USD. Ціна FATE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FATE on SUI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни FATE on SUI протягом дня — -5,77%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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