Ціна FATE on SUI (FATE)
Поточна ціна FATE on SUI (FATE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 421,52K USD. Ціна FATE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FATE on SUI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни FATE on SUI протягом дня — -5,77%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FATE on SUI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FATE on SUI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FATE on SUI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FATE on SUI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5,77%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FATE on SUI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,45%
-5,77%
-33,88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$FATE is a meme coin built on the Sui blockchain that merges AI, fortune-telling, and Web3 culture for all the Degens out there. Users interact with the FATE Bot to ask questions—about life, trading, or memes—and receive mystic or absurd answers powered by real-time data. The project offers viral engagement, gamified predictions, and integrates physical and digital experiences for deeper community connection.
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