Сьогоднішня ціна Fate Adventure (FA)

Поточна ціна Fate Adventure (FA) сьогодні становить 0.547588 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fate Adventure:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.84K USD

- зміна ціни Fate Adventure протягом дня — +3.68%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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