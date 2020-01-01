Токеноміка FATCAT ($FATCAT) Дізнайтеся ключову інформацію про FATCAT ($FATCAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FATCAT ($FATCAT) Fatcat is a political term originally describing a rich political donor, also called an angel or big-money man. This is inspired by A great man who change the narrative of cryptocurrency. A Fat Cat is a man of large means and slight political experience who, having reached middle age, and success in business, and finding no further thrill, sense or satisfaction in the mere piling up of more millions, develops a yearning for some sort of public honor, and is willing to pay for it. There are such men in all the States, and they are as welcome to the organization [i.e., the party] as the flowers in May. They relieve the pressure all along the line, lighten the load, make life brighter and better for the busy machine workers. The [political] machine has what the Fat Cat wants [i.e., public honor], and the Fat Cat has what the machine must have, to wit, money Офіційний вебсайт: https://fatcat.social/ Купити $FATCAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FATCAT ($FATCAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FATCAT ($FATCAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,02M $ 2,02M $ 2,02M Загальна пропозиція: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M Циркуляційна пропозиція: $ 910,77M $ 910,77M $ 910,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,22M $ 2,22M $ 2,22M Історичний максимум: $ 0,00647153 $ 0,00647153 $ 0,00647153 Історичний мінімум: $ 0,00069211 $ 0,00069211 $ 0,00069211 Поточна ціна: $ 0,00221108 $ 0,00221108 $ 0,00221108 Дізнайтеся більше про ціну FATCAT ($FATCAT)

Токеноміка FATCAT ($FATCAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FATCAT ($FATCAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $FATCAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $FATCAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $FATCAT, досліджуйте ціну токена $FATCAT в реальному часі!

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