Ціна FATCAT ($FATCAT)
Поточна ціна FATCAT ($FATCAT) сьогодні становить 0.00244254 USD з ринковою капіталізацією $ 2.23M USD. Ціна $FATCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FATCAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.09K USD
- зміна ціни FATCAT протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 910.77M USD
Отримуйте оновлення цін $FATCAT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $FATCAT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FATCAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FATCAT до USD становила $ +0.0045631380.
За останні 60 днів зміна ціни FATCAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FATCAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.01%
|30 днів
|$ +0.0045631380
|+186.82%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FATCAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.49%
+0.01%
+10.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fatcat is a political term originally describing a rich political donor, also called an angel or big-money man. This is inspired by A great man who change the narrative of cryptocurrency. A Fat Cat is a man of large means and slight political experience who, having reached middle age, and success in business, and finding no further thrill, sense or satisfaction in the mere piling up of more millions, develops a yearning for some sort of public honor, and is willing to pay for it. There are such men in all the States, and they are as welcome to the organization [i.e., the party] as the flowers in May. They relieve the pressure all along the line, lighten the load, make life brighter and better for the busy machine workers. The [political] machine has what the Fat Cat wants [i.e., public honor], and the Fat Cat has what the machine must have, to wit, money
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $FATCAT до AUD
A$0.0039324894
|1 $FATCAT до GBP
￡0.0019296066
|1 $FATCAT до EUR
€0.0023448384
|1 $FATCAT до USD
$0.00244254
|1 $FATCAT до MYR
RM0.0109181538
|1 $FATCAT до TRY
₺0.0860751096
|1 $FATCAT до JPY
¥0.3852374088
|1 $FATCAT до RUB
₽0.2564422746
|1 $FATCAT до INR
₹0.2090081478
|1 $FATCAT до IDR
Rp39.3958009362
|1 $FATCAT до PHP
₱0.1421314026
|1 $FATCAT до EGP
￡E.0.1242275844
|1 $FATCAT до BRL
R$0.0150948972
|1 $FATCAT до CAD
C$0.0035172576
|1 $FATCAT до BDT
৳0.291395022
|1 $FATCAT до NGN
₦3.7810030692
|1 $FATCAT до UAH
₴0.1022447244
|1 $FATCAT до VES
Bs0.12456954
|1 $FATCAT до PKR
Rs0.6788551422
|1 $FATCAT до KZT
₸1.2635992182
|1 $FATCAT до THB
฿0.0830707854
|1 $FATCAT до TWD
NT$0.080237439
|1 $FATCAT до CHF
Fr0.002198286
|1 $FATCAT до HKD
HK$0.0189541104
|1 $FATCAT до MAD
.د.م0.0245719524