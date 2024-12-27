Сьогоднішня ціна FATCAT ($FATCAT)

Поточна ціна FATCAT ($FATCAT) сьогодні становить 0.00244254 USD з ринковою капіталізацією $ 2.23M USD. Ціна $FATCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FATCAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.09K USD

- зміна ціни FATCAT протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 910.77M USD

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