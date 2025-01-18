Ціна Fatality Coin (FATALITY)
Поточна ціна Fatality Coin (FATALITY) сьогодні становить 0.00897008 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FATALITY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fatality Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.32K USD
- зміна ціни Fatality Coin протягом дня — -1.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fatality Coin до USD становила $ -0.000182497653555417.
За останні 30 днів зміна ціни Fatality Coin до USD становила $ -0.0052293243.
За останні 60 днів зміна ціни Fatality Coin до USD становила $ -0.0045754314.
За останні 90 днів зміна ціни Fatality Coin до USD становила $ -0.005329652064560703.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000182497653555417
|-1.99%
|30 днів
|$ -0.0052293243
|-58.29%
|60 днів
|$ -0.0045754314
|-51.00%
|90 днів
|$ -0.005329652064560703
|-37.27%
Останній аналіз цін Fatality Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.66%
-1.99%
+0.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Remember those pulse-pounding, button-smashing battles that had us on the edge? FATALITY COIN brings that same adrenaline rush to the blockchain. $FATALITY Meme Coin is more than just digital cash; it’s a high-five to our childhood heroes and a way to keep the spirit of those epic arcade battles alive. It's like stepping back into the arena, where victory was sweet, and every move was a potential game-changer. $FATALITY is the coin Mortal Kombat fans didn’t know they needed, but now can’t live without. Get ready to “Finish Him!” in style!
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