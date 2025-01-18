Сьогоднішня ціна Fatality Coin (FATALITY)

Поточна ціна Fatality Coin (FATALITY) сьогодні становить 0.00897008 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FATALITY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fatality Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.32K USD

- зміна ціни Fatality Coin протягом дня — -1.99%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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