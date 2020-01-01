Токеноміка FatalismFTW Elons new character (FTW) Дізнайтеся ключову інформацію про FatalismFTW Elons new character (FTW), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FatalismFTW Elons new character (FTW) Fatalism ftw, on his path of exile to solidify his spot in the top 3 worldwide leaderboard, he endured countless hardships and challenges. He was resurrected once, becoming the revived soul of Kekius, carrying within him the strength and wisdom of his predecessor. Along the treacherous path, he faced countless lurking dangers, testing his perseverance and courage at every step. This moment captures his rebirth and unwavering determination to achieve greatness. Determination to WIN! Офіційний вебсайт: https://fatalismonsol.com Купити FTW зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FatalismFTW Elons new character (FTW) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FatalismFTW Elons new character (FTW), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,02K $ 18,02K $ 18,02K Загальна пропозиція: $ 999,78M $ 999,78M $ 999,78M Циркуляційна пропозиція: $ 999,78M $ 999,78M $ 999,78M FDV (повністю розведена вартість): $ 18,02K $ 18,02K $ 18,02K Історичний максимум: $ 0,00187876 $ 0,00187876 $ 0,00187876 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну FatalismFTW Elons new character (FTW)

Токеноміка FatalismFTW Elons new character (FTW): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FatalismFTW Elons new character (FTW) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FTW, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FTW, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FTW, досліджуйте ціну токена FTW в реальному часі!

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