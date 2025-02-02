Ціна FatalismFTW Elons new character (FTW)
Поточна ціна FatalismFTW Elons new character (FTW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 93.97K USD. Ціна FTW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FatalismFTW Elons new character:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 542.14K USD
- зміна ціни FatalismFTW Elons new character протягом дня — -10.96%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FatalismFTW Elons new character до USD становила $ -0.000115769664313359.
За останні 30 днів зміна ціни FatalismFTW Elons new character до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FatalismFTW Elons new character до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FatalismFTW Elons new character до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000115769664313359
|-10.96%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FatalismFTW Elons new character: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-11.52%
-10.96%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fatalism ftw, on his path of exile to solidify his spot in the top 3 worldwide leaderboard, he endured countless hardships and challenges. He was resurrected once, becoming the revived soul of Kekius, carrying within him the strength and wisdom of his predecessor. Along the treacherous path, he faced countless lurking dangers, testing his perseverance and courage at every step. This moment captures his rebirth and unwavering determination to achieve greatness. Determination to WIN!
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