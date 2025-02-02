Сьогоднішня ціна FatalismFTW Elons new character (FTW)

Поточна ціна FatalismFTW Elons new character (FTW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 93.97K USD. Ціна FTW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FatalismFTW Elons new character:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 542.14K USD

- зміна ціни FatalismFTW Elons new character протягом дня — -10.96%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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