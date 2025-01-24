Сьогоднішня ціна Fatalismftw (FATAL)

Поточна ціна Fatalismftw (FATAL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна FATAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fatalismftw:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 397.17K USD

- зміна ціни Fatalismftw протягом дня — -21.49%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

Отримуйте оновлення цін FATAL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FATAL.