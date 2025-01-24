Ціна Fatalismftw (FATAL)
Поточна ціна Fatalismftw (FATAL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна FATAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fatalismftw:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 397.17K USD
- зміна ціни Fatalismftw протягом дня — -21.49%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fatalismftw до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fatalismftw до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fatalismftw до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fatalismftw до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-21.49%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fatalismftw: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+12.74%
-21.49%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Elon Musk’s Character in Path of Exile 2 FatalismFTW, Elon Musk’s Path of Exile 2 character, is a shadowy duelist from the Shadow class. Known for its precision and lethal efficiency, the build focuses on high-risk strategies, using traps, critical strikes, and energy projectiles to dominate enemies. The name reflects Musk’s interest in determinism, paired with advanced build optimization to challenge the odds. FatalismFTW has gained recognition in the game’s community as a testament to deep strategy and innovative gameplay.
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