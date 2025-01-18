Ціна FAT GUY (FATGUY)
Поточна ціна FAT GUY (FATGUY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FATGUY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FAT GUY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.88 USD
- зміна ціни FAT GUY протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FAT GUY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FAT GUY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FAT GUY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FAT GUY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+51.30%
|60 днів
|$ 0
|-5.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FAT GUY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FAT GUY ($FATGUY) is a community-driven Memetoken, It raises the voice of fat people by doing meme activity. The goal of this project is to make sure there is no hesitation in eating more or being a fat guy. By doing meme activity the project will raise the voice for fat people. Also, there will be more activities like food contests and much more. Our slogan is "bigger is better" & "fat is the new skinny".
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