Ціна FAT CAT (FATCAT)
Поточна ціна FAT CAT (FATCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FATCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FAT CAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.03 USD
- зміна ціни FAT CAT протягом дня — -13.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FAT CAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FAT CAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FAT CAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FAT CAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.87%
|30 днів
|$ 0
|-10.70%
|60 днів
|$ 0
|-0.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FAT CAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
-13.87%
-10.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We designed something very special at FatCat, the ultimate HODL token, when you hold FatCat you get more FatCat every time anyone trades! The burn wallet gets FatCat as well, so your stack of FatCat is growing while the total supply shrinks! And not just that, our treasury mechanism ensures that there will always be a trading volume! Lowering trading volumes is usually the main issue with reflection tokens that causes them to die out when people stop trading, FatCat can't die out!
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