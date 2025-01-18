Ціна Fastlane (LANE)
Поточна ціна Fastlane (LANE) сьогодні становить 0.03685516 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LANE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fastlane:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 943.52 USD
- зміна ціни Fastlane протягом дня — +20.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fastlane до USD становила $ +0.00623108.
За останні 30 днів зміна ціни Fastlane до USD становила $ +0.0637244180.
За останні 60 днів зміна ціни Fastlane до USD становила $ +0.0381972406.
За останні 90 днів зміна ціни Fastlane до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00623108
|+20.35%
|30 днів
|$ +0.0637244180
|+172.91%
|60 днів
|$ +0.0381972406
|+103.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fastlane: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
+20.35%
+20.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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