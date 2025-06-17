Ціна FashAI (FASH)
Поточна ціна FashAI (FASH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна FASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FashAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни FashAI протягом дня — +5,45%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
Отримуйте оновлення цін FASH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FASH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FashAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FashAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FashAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FashAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5,45%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FashAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,20%
+5,45%
-28,10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FashAI is an AI-powered fashion platform that merges personalized style recommendations, virtual try-on technology, and social interaction within a Web3 framework. Built entirely on the Solana blockchain, FashAI is designed to deliver a seamless Web2-like user experience while ensuring that all ownership, interactions, and transactions are recorded transparently on-chain. This means users can engage with the platform in a familiar environment—uploading outfits, discovering new trends, following others, and participating in fashion communities—without needing to understand the complexities of blockchain technology. What makes FashAI truly innovative is its ability to onboard mainstream Web2 users into Web3 through invisible blockchain operations. For instance, when a user shares a look or receives engagement from others, these actions are automatically minted into ONFTs (On-chain Non-Fungible Tokens) and stored immutably on the Solana blockchain. This allows for true digital ownership and unlocks future earning and reputation-based opportunities. The platform’s native token, $FASH, powers its internal economy and rewards system. It is used to access premium AI styling tools, participate in community governance, unlock exclusive content, and support creator-driven fashion ecosystems. FashAI is also part of the Believe ecosystem, providing it with added infrastructure, scalability, and security. By bridging AI fashion technology with decentralized infrastructure, FashAI aims to redefine how people interact with digital fashion. Ultimately, FashAI’s mission is to unite the best of Web2 usability and Web3 transparency, empowering users to both enjoy and own their fashion experiences in a decentralized digital world.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки FashAI (FASH) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FASH зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FASH до VND
₫--
|1 FASH до AUD
A$--
|1 FASH до GBP
￡--
|1 FASH до EUR
€--
|1 FASH до USD
$--
|1 FASH до MYR
RM--
|1 FASH до TRY
₺--
|1 FASH до JPY
¥--
|1 FASH до RUB
₽--
|1 FASH до INR
₹--
|1 FASH до IDR
Rp--
|1 FASH до KRW
₩--
|1 FASH до PHP
₱--
|1 FASH до EGP
￡E.--
|1 FASH до BRL
R$--
|1 FASH до CAD
C$--
|1 FASH до BDT
৳--
|1 FASH до NGN
₦--
|1 FASH до UAH
₴--
|1 FASH до VES
Bs--
|1 FASH до PKR
Rs--
|1 FASH до KZT
₸--
|1 FASH до THB
฿--
|1 FASH до TWD
NT$--
|1 FASH до AED
د.إ--
|1 FASH до CHF
Fr--
|1 FASH до HKD
HK$--
|1 FASH до MAD
.د.م--
|1 FASH до MXN
$--