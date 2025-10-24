Інформація щодо ціни FARTWORM (FARTWORM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,18% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,41% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,41%

Актуальна ціна FARTWORM (FARTWORM) становить --. За останні 24 години FARTWORM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FARTWORM становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FARTWORM змінився на -- за останню годину, +1,18% за 24 години та на -4,41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FARTWORM (FARTWORM)

Ринкова капіталізація $ 6,14K$ 6,14K $ 6,14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,14K$ 6,14K $ 6,14K Циркуляційне постачання 994,55M 994,55M 994,55M Загальна пропозиція 994 549 912,767766 994 549 912,767766 994 549 912,767766

Поточна ринкова капіталізація FARTWORM — $ 6,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FARTWORM — 994,55M, зі загальною пропозицією 994549912.767766. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,14K.