Сьогоднішня ціна FartStrategy (FSTR)

Поточна ціна FartStrategy (FSTR) сьогодні становить 0.00676492 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FartStrategy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.44M USD

- зміна ціни FartStrategy протягом дня — -37.29%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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