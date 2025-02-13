Сьогоднішня ціна FARTMOMMY ($FARTMOMMY)

Поточна ціна FARTMOMMY ($FARTMOMMY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $FARTMOMMY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FARTMOMMY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 174.07K USD

- зміна ціни FARTMOMMY протягом дня — +5.35%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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