Ціна FARTMOMMY ($FARTMOMMY)
Поточна ціна FARTMOMMY ($FARTMOMMY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $FARTMOMMY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FARTMOMMY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 174.07K USD
- зміна ціни FARTMOMMY протягом дня — +5.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін $FARTMOMMY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $FARTMOMMY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FARTMOMMY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FARTMOMMY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FARTMOMMY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FARTMOMMY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.35%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FARTMOMMY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
+5.35%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FARTMOMMY ($FARTMOMMY) is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. It is part of the Fart Dynasty, which includes other notable meme tokens like FARTBOY and FARTGIRL. The project leverages viral meme culture and decentralized community engagement to build a fun, interactive ecosystem. While primarily a meme token, it fosters an enthusiastic holder base and aims to expand through community-driven initiatives and social engagement campaigns within the crypto space.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $FARTMOMMY до AUD
A$--
|1 $FARTMOMMY до GBP
￡--
|1 $FARTMOMMY до EUR
€--
|1 $FARTMOMMY до USD
$--
|1 $FARTMOMMY до MYR
RM--
|1 $FARTMOMMY до TRY
₺--
|1 $FARTMOMMY до JPY
¥--
|1 $FARTMOMMY до RUB
₽--
|1 $FARTMOMMY до INR
₹--
|1 $FARTMOMMY до IDR
Rp--
|1 $FARTMOMMY до PHP
₱--
|1 $FARTMOMMY до EGP
￡E.--
|1 $FARTMOMMY до BRL
R$--
|1 $FARTMOMMY до CAD
C$--
|1 $FARTMOMMY до BDT
৳--
|1 $FARTMOMMY до NGN
₦--
|1 $FARTMOMMY до UAH
₴--
|1 $FARTMOMMY до VES
Bs--
|1 $FARTMOMMY до PKR
Rs--
|1 $FARTMOMMY до KZT
₸--
|1 $FARTMOMMY до THB
฿--
|1 $FARTMOMMY до TWD
NT$--
|1 $FARTMOMMY до CHF
Fr--
|1 $FARTMOMMY до HKD
HK$--
|1 $FARTMOMMY до MAD
.د.م--