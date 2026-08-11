Сьогоднішня ціна FARTLESS COIN

Поточна ціна FARTLESS COIN (FARTLESS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FARTLESS до USD становить $ 0 за FARTLESS.

FARTLESS COIN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 25 364, з циркуляційною пропозицією у 999,68M FARTLESS. Протягом останніх 24 годин FARTLESS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01169283, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FARTLESS змінився на +0,04% за останню годину та на +3,74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо FARTLESS COIN (FARTLESS)

Ринкова капіталізація $ 25,36K$ 25,36K $ 25,36K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,36K$ 25,36K $ 25,36K Циркуляційне постачання 999,68M 999,68M 999,68M Загальна пропозиція 999 678 564,691787 999 678 564,691787 999 678 564,691787

Поточна ринкова капіталізація FARTLESS COIN — $ 25,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FARTLESS — 999,68M, зі загальною пропозицією 999678564.691787. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,36K.