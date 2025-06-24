Сьогоднішня ціна Farting Unicorn (FU)

Поточна ціна Farting Unicorn (FU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 51,30K USD. Ціна FU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Farting Unicorn:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Farting Unicorn протягом дня — +20,96%

- циркуляційна пропозиція – 899,60M USD

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