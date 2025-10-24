Актуальна ціна Farting Bonk сьогодні становить 0,00000563 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FONK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FONK на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Farting Bonk сьогодні становить 0,00000563 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FONK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FONK на MEXC вже зараз.

Логотип Farting Bonk

Ціна Farting Bonk (FONK)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 FONK до USD:

--
----
-0,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Farting Bonk (FONK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:42:06 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Farting Bonk (FONK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00000563
$ 0,00000563$ 0,00000563
Мін. за 24 год
$ 0,00000569
$ 0,00000569$ 0,00000569
Макс. за 24 год

$ 0,00000563
$ 0,00000563$ 0,00000563

$ 0,00000569
$ 0,00000569$ 0,00000569

$ 0,000137
$ 0,000137$ 0,000137

$ 0,00000502
$ 0,00000502$ 0,00000502

-0,05%

-0,89%

+1,88%

+1,88%

Актуальна ціна Farting Bonk (FONK) становить $0,00000563. За останні 24 години FONK торгувався між мінімумом у $ 0,00000563 і максимумом у $ 0,00000569, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FONK становить $ 0,000137, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000502.

Що стосується короткострокових результатів, то FONK змінився на -0,05% за останню годину, -0,89% за 24 години та на +1,88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Farting Bonk (FONK)

$ 5,62K
$ 5,62K$ 5,62K

--
----

$ 5,62K
$ 5,62K$ 5,62K

999,33M
999,33M 999,33M

999 332 205,868289
999 332 205,868289 999 332 205,868289

Поточна ринкова капіталізація Farting Bonk — $ 5,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FONK — 999,33M, зі загальною пропозицією 999332205.868289. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,62K.

Історія ціни Farting Bonk (FONK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Farting Bonk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Farting Bonk до USD становила $ -0,0000004456.
За останні 60 днів зміна ціни Farting Bonk до USD становила $ -0,0000008700.
За останні 90 днів зміна ціни Farting Bonk до USD становила $ -0,000003734084608654137.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,89%
30 днів$ -0,0000004456-7,91%
60 днів$ -0,0000008700-15,45%
90 днів$ -0,000003734084608654137-39,87%

Що таке Farting Bonk (FONK)

Just a bonk that farts

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Farting Bonk (USD)

Скільки коштуватиме Farting Bonk (FONK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Farting Bonk (FONK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Farting Bonk.

Перегляньте прогноз ціни Farting Bonk вже зараз!

FONK до місцевих валют

Токеноміка Farting Bonk (FONK)

Розуміння токеноміки Farting Bonk (FONK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FONK зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Farting Bonk (FONK)

Скільки сьогодні коштує Farting Bonk (FONK)?
Актуальна ціна FONK у USD становить 0,00000563 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FONK до USD?
Поточна ціна FONK до USD — $ 0,00000563. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Farting Bonk?
Ринкова капіталізація FONK — $ 5,62K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FONK?
Циркуляційна пропозиція FONK — 999,33M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FONK?
FONK досяг історичної максимальної ціни у 0,000137 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FONK?
Історична мінімальна ціна FONK становила 0,00000502 USD.
Який обсяг торгівлі FONK?
Актуальний обсяг торгівлі FONK за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FONK цього року?
FONK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FONK для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:42:06 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Farting Bonk (FONK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

