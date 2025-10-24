Інформація щодо ціни Farting Bonk (FONK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000563 $ 0,00000563 $ 0,00000563 Мін. за 24 год $ 0,00000569 $ 0,00000569 $ 0,00000569 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000563$ 0,00000563 $ 0,00000563 Макс. за 24 год $ 0,00000569$ 0,00000569 $ 0,00000569 Рекордний максимум $ 0,000137$ 0,000137 $ 0,000137 Найнижча ціна $ 0,00000502$ 0,00000502 $ 0,00000502 Зміна ціни (за 1 год) -0,05% Зміна ціни (1 дн.) -0,89% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,88% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,88%

Актуальна ціна Farting Bonk (FONK) становить $0,00000563. За останні 24 години FONK торгувався між мінімумом у $ 0,00000563 і максимумом у $ 0,00000569, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FONK становить $ 0,000137, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000502.

Що стосується короткострокових результатів, то FONK змінився на -0,05% за останню годину, -0,89% за 24 години та на +1,88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Farting Bonk (FONK)

Ринкова капіталізація $ 5,62K$ 5,62K $ 5,62K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,62K$ 5,62K $ 5,62K Циркуляційне постачання 999,33M 999,33M 999,33M Загальна пропозиція 999 332 205,868289 999 332 205,868289 999 332 205,868289

Поточна ринкова капіталізація Farting Bonk — $ 5,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FONK — 999,33M, зі загальною пропозицією 999332205.868289. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,62K.