Інформація щодо ціни farthouse (FARTHOUSE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00198369$ 0,00198369 $ 0,00198369 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,38% Зміна ціни (1 дн.) -8,66% Зміна ціни (за 7 дн.) -26,40% Зміна ціни (за 7 дн.) -26,40%

Актуальна ціна farthouse (FARTHOUSE) становить --. За останні 24 години FARTHOUSE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FARTHOUSE становить $ 0,00198369, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FARTHOUSE змінився на -1,38% за останню годину, -8,66% за 24 години та на -26,40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо farthouse (FARTHOUSE)

Ринкова капіталізація $ 125,11K$ 125,11K $ 125,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 125,11K$ 125,11K $ 125,11K Циркуляційне постачання 996,24M 996,24M 996,24M Загальна пропозиція 996 238 315,590973 996 238 315,590973 996 238 315,590973

Поточна ринкова капіталізація farthouse — $ 125,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FARTHOUSE — 996,24M, зі загальною пропозицією 996238315.590973. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 125,11K.