Ціна Farther (FARTHER)
Поточна ціна Farther (FARTHER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FARTHER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Farther:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.06 USD
- зміна ціни Farther протягом дня — -5.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Farther до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Farther до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Farther до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Farther до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.64%
|30 днів
|$ 0
|-35.11%
|60 днів
|$ 0
|-25.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Farther: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
-5.64%
-6.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Farther is a tokenized community accelerating the global adoption of Farcaster
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