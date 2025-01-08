Сьогоднішня ціна FartGuy (FARTGUY)

Поточна ціна FartGuy (FARTGUY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 25.79K USD. Ціна FARTGUY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FartGuy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.10K USD

- зміна ціни FartGuy протягом дня — -37.64%

- циркуляційна пропозиція – 784.30M USD

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