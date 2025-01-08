Ціна FartGuy (FARTGUY)
Поточна ціна FartGuy (FARTGUY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 25.79K USD. Ціна FARTGUY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FartGuy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.10K USD
- зміна ціни FartGuy протягом дня — -37.64%
- циркуляційна пропозиція – 784.30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FartGuy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FartGuy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FartGuy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FartGuy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-37.64%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FartGuy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.49%
-37.64%
-33.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fart Guy here to save the Trenches. Fartcoin is a meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, known for its humorous theme, unique "gas fee" system triggering fart sounds, and vibrant community. It combines internet culture with innovation, rewarding users for fart-related memes and jokes. Despite its playful nature, Fartcoin has gained significant traction in the memecoin market.
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