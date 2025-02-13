Сьогоднішня ціна FartGPT (FARTGPT)

Поточна ціна FartGPT (FARTGPT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 290.36K USD. Ціна FARTGPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FartGPT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.78M USD

- зміна ціни FartGPT протягом дня — +66.09%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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