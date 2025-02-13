Ціна FartGPT (FARTGPT)
Поточна ціна FartGPT (FARTGPT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 290.36K USD. Ціна FARTGPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FartGPT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.78M USD
- зміна ціни FartGPT протягом дня — +66.09%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін FARTGPT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FARTGPT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FartGPT до USD становила $ +0.00011554.
За останні 30 днів зміна ціни FartGPT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FartGPT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FartGPT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00011554
|+66.09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FartGPT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+32.54%
+66.09%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In a world hungry for computing power, one company dares to push the boundaries of energy and innovation. FartGPT is not just another tech company—it's a revolutionary force harnessing the untapped potential of beans and farts to generate the next era of AI-driven computing. Through our breakthrough Bio-Gas Quantum Processing (BQP) technology, we convert natural emissions into high-efficiency, low-carbon AI power, making data processing faster, greener, and hilariously sustainable. Our state-of-the-art Fart-Powered Data Centers run on a proprietary gas-capture and turbine system, turning what was once wasted into an infinite source of energy for AI training and machine learning. Backed by cutting-edge research and a commitment to renewable resources, FartGPT is turning digestion into digital transformation. Join us as we break wind—and break ground—on the future of computing. FartGPT: Breaking wind, breaking barriers.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FARTGPT до AUD
A$--
|1 FARTGPT до GBP
￡--
|1 FARTGPT до EUR
€--
|1 FARTGPT до USD
$--
|1 FARTGPT до MYR
RM--
|1 FARTGPT до TRY
₺--
|1 FARTGPT до JPY
¥--
|1 FARTGPT до RUB
₽--
|1 FARTGPT до INR
₹--
|1 FARTGPT до IDR
Rp--
|1 FARTGPT до PHP
₱--
|1 FARTGPT до EGP
￡E.--
|1 FARTGPT до BRL
R$--
|1 FARTGPT до CAD
C$--
|1 FARTGPT до BDT
৳--
|1 FARTGPT до NGN
₦--
|1 FARTGPT до UAH
₴--
|1 FARTGPT до VES
Bs--
|1 FARTGPT до PKR
Rs--
|1 FARTGPT до KZT
₸--
|1 FARTGPT до THB
฿--
|1 FARTGPT до TWD
NT$--
|1 FARTGPT до CHF
Fr--
|1 FARTGPT до HKD
HK$--
|1 FARTGPT до MAD
.د.م--