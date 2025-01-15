Сьогоднішня ціна FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA)

Поточна ціна FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 221.92K USD. Ціна SOLANA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FartGoatPenguButthole6900ai16z:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 422.28K USD

- зміна ціни FartGoatPenguButthole6900ai16z протягом дня — -53.37%

- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD

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