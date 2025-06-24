Ціна FARTGOAT (FARTGOAT)
Поточна ціна FARTGOAT (FARTGOAT) сьогодні становить 0,00003271 USD з ринковою капіталізацією $ 32,50K USD. Ціна FARTGOAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FARTGOAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни FARTGOAT протягом дня — +57,48%
- циркуляційна пропозиція – 999,14M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FARTGOAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FARTGOAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FARTGOAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FARTGOAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+57,48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FARTGOAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9,45%
+57,48%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FARTGOAT emerges from the lore of fartcoin, originally launched five months ago but abandoned and forgotten. A dedicated community rediscovered and revived it, driving the token to an all-time high. By fusing the irreverent flatulence humor of fartcoin with the unrivaled prestige of GOAT—two powerful narratives each commanding over \$100 million market caps—FARTGOAT stands alone as a uniquely potent and hilarious memecoin ready to conquer markets and timelines alike.
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₫0,86076365
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A$0,0000503734
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|1 FARTGOAT до EUR
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|1 FARTGOAT до USD
$0,00003271
|1 FARTGOAT до MYR
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|1 FARTGOAT до TRY
₺0,0012972786
|1 FARTGOAT до JPY
¥0,0047563611
|1 FARTGOAT до RUB
₽0,0025674079
|1 FARTGOAT до INR
₹0,002816331
|1 FARTGOAT до IDR
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|1 FARTGOAT до KRW
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|1 FARTGOAT до PHP
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|1 FARTGOAT до BRL
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