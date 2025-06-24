Сьогоднішня ціна FARTGOAT (FARTGOAT)

Поточна ціна FARTGOAT (FARTGOAT) сьогодні становить 0,00003271 USD з ринковою капіталізацією $ 32,50K USD. Ціна FARTGOAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FARTGOAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни FARTGOAT протягом дня — +57,48%

- циркуляційна пропозиція – 999,14M USD

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