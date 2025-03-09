Сьогоднішня ціна FARTGIRL (FARTGIRL)

Поточна ціна FARTGIRL (FARTGIRL) сьогодні становить 0.00297334 USD з ринковою капіталізацією $ 2.89M USD. Ціна FARTGIRL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FARTGIRL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 256.85K USD

- зміна ціни FARTGIRL протягом дня — -14.07%

- циркуляційна пропозиція – 972.13M USD

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