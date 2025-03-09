Ціна FARTGIRL (FARTGIRL)
Поточна ціна FARTGIRL (FARTGIRL) сьогодні становить 0.00297334 USD з ринковою капіталізацією $ 2.89M USD. Ціна FARTGIRL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FARTGIRL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 256.85K USD
- зміна ціни FARTGIRL протягом дня — -14.07%
- циркуляційна пропозиція – 972.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FARTGIRL до USD становила $ -0.000487244472502824.
За останні 30 днів зміна ціни FARTGIRL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FARTGIRL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FARTGIRL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000487244472502824
|-14.07%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FARTGIRL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.47%
-14.07%
-50.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FARTGIRL is the dynamic sidekick to FARTBOY, a meme token that has captured the attention of the crypto community with its unique blend of humor, trust, and a vibrant community spirit. FARTGIRL is not your typical superhero; she's a vigilante with a quirky and memorable power - her ability to wield the FART as a weapon against any adversary. Her special skill allows her to confuse, disarm, or even launch villains into retreat with a well-timed gas attack. In the world of cryptocurrencies, where seriousness often reigns, FARTGIRL brings laughter and light-heartedness, rallying a community around the joy of memes and the power of collective spirit.
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|1 FARTGIRL до USD
$0.00297334
|1 FARTGIRL до MYR
RM0.0131124294
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₺0.1083485096
|1 FARTGIRL до JPY
¥0.4401435202
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|1 FARTGIRL до IDR
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|1 FARTGIRL до PHP
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|1 FARTGIRL до EGP
￡E.0.1506591378
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R$0.0171859052
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