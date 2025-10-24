Інформація щодо ціни FARTFUL (FARTFUL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,205794$ 0,205794 $ 0,205794 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,53% Зміна ціни (1 дн.) +20,35% Зміна ціни (за 7 дн.) +148,41% Зміна ціни (за 7 дн.) +148,41%

Актуальна ціна FARTFUL (FARTFUL) становить --. За останні 24 години FARTFUL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FARTFUL становить $ 0,205794, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FARTFUL змінився на -0,53% за останню годину, +20,35% за 24 години та на +148,41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FARTFUL (FARTFUL)

Ринкова капіталізація $ 111,90K$ 111,90K $ 111,90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 111,90K$ 111,90K $ 111,90K Циркуляційне постачання 999,98M 999,98M 999,98M Загальна пропозиція 999 976 727,71999 999 976 727,71999 999 976 727,71999

Поточна ринкова капіталізація FARTFUL — $ 111,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FARTFUL — 999,98M, зі загальною пропозицією 999976727.71999. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 111,90K.