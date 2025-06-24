Ціна FartDog (FARTDOG)
Поточна ціна FartDog (FARTDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 136,86K USD. Ціна FARTDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FartDog:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни FartDog протягом дня — +237,52%
- циркуляційна пропозиція – 999,47M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FartDog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FartDog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FartDog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FartDog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+237,52%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FartDog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+14,73%
+237,52%
-14,33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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