Сьогоднішня ціна FartDog (FARTDOG)

Поточна ціна FartDog (FARTDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 136,86K USD. Ціна FARTDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FartDog:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни FartDog протягом дня — +237,52%

- циркуляційна пропозиція – 999,47M USD

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