Ціна FARTDADDY (FARTDADDY)
Поточна ціна FARTDADDY (FARTDADDY) сьогодні становить 0.00007876 USD з ринковою капіталізацією $ 78.23K USD. Ціна FARTDADDY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FARTDADDY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.47K USD
- зміна ціни FARTDADDY протягом дня — -26.59%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FARTDADDY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FARTDADDY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FARTDADDY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FARTDADDY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-26.59%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FARTDADDY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.68%
-26.59%
-68.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FartDaddy is a meme coin on the Solana blockchain. Its purpose is purely for entertainment, designed to bring humor to the crypto space. It has no intrinsic value or utility beyond community engagement through shared laughs and memes. There are no plans for staking, yield farming, or any other financial mechanisms; it exists solely as a fun, speculative asset for those who enjoy the lighter side of cryptocurrency culture.
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|1 FARTDADDY до AUD
A$0.0001244408
|1 FARTDADDY до GBP
￡0.0000606452
|1 FARTDADDY до EUR
€0.0000724592
|1 FARTDADDY до USD
$0.00007876
|1 FARTDADDY до MYR
RM0.0003473316
|1 FARTDADDY до TRY
₺0.0028700144
|1 FARTDADDY до JPY
¥0.0116588428
|1 FARTDADDY до RUB
₽0.0070884
|1 FARTDADDY до INR
₹0.0068631464
|1 FARTDADDY до IDR
Rp1.2911473344
|1 FARTDADDY до PHP
₱0.0045271248
|1 FARTDADDY до EGP
￡E.0.0039907692
|1 FARTDADDY до BRL
R$0.0004552328
|1 FARTDADDY до CAD
C$0.0001126268
|1 FARTDADDY до BDT
৳0.0095795788
|1 FARTDADDY до NGN
₦0.1189724932
|1 FARTDADDY до UAH
₴0.0032496376
|1 FARTDADDY до VES
Bs0.00504064
|1 FARTDADDY до PKR
Rs0.0220795784
|1 FARTDADDY до KZT
₸0.038682974
|1 FARTDADDY до THB
฿0.00265815
|1 FARTDADDY до TWD
NT$0.0025864784
|1 FARTDADDY до CHF
Fr0.0000693088
|1 FARTDADDY до HKD
HK$0.0006119652
|1 FARTDADDY до MAD
.د.م0.0007663348
|1 FARTDADDY до MXN
$0.0015956776