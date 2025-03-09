Сьогоднішня ціна FARTDADDY (FARTDADDY)

Поточна ціна FARTDADDY (FARTDADDY) сьогодні становить 0.00007876 USD з ринковою капіталізацією $ 78.23K USD. Ціна FARTDADDY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FARTDADDY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.47K USD

- зміна ціни FARTDADDY протягом дня — -26.59%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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