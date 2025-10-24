Інформація щодо ціни FARTCREDIT (FARTCREDIT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +5,85% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,85%

Актуальна ціна FARTCREDIT (FARTCREDIT) становить --. За останні 24 години FARTCREDIT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FARTCREDIT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FARTCREDIT змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +5,85% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FARTCREDIT (FARTCREDIT)

Ринкова капіталізація $ 5,67K$ 5,67K $ 5,67K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,67K$ 5,67K $ 5,67K Циркуляційне постачання 998,90M 998,90M 998,90M Загальна пропозиція 998 900 979,586372 998 900 979,586372 998 900 979,586372

Поточна ринкова капіталізація FARTCREDIT — $ 5,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FARTCREDIT — 998,90M, зі загальною пропозицією 998900979.586372. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,67K.