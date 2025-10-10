Дослідіть токеноміку FartcoinCRO (PFFT) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів PFFT, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз! Дослідіть токеноміку FartcoinCRO (PFFT) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів PFFT, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз!

Докладніше про PFFT Інформація про ціну PFFT Офіційний вебсайт PFFT Токеноміка PFFT Прогноз ціни PFFT Earn Airdrop+ Новини Блог Навчання Біржа MEXC / Ціна криптовалюти / FartcoinCRO (PFFT) / Токеноміка / Токеноміка FartcoinCRO (PFFT) Дізнайтеся ключову інформацію про FartcoinCRO (PFFT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD Токеноміка fartcoincro Інформація про fartcoincro Токеноміка та аналіз ціни FartcoinCRO (PFFT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FartcoinCRO (PFFT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,48K $ 19,48K $ 19,48K Загальна пропозиція: $ 970,00M $ 970,00M $ 970,00M Циркуляційна пропозиція: $ 825,65M $ 825,65M $ 825,65M FDV (повністю розведена вартість): $ 22,89K $ 22,89K $ 22,89K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну FartcoinCRO (PFFT) Купити PFFT зараз! Інформація FartcoinCRO (PFFT) Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos! Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos. Why Fartcoin CRO Reigns Supreme 🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion. Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨ Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun. Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos! Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos. Why Fartcoin CRO Reigns Supreme 🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion. Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨ Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun. Офіційний вебсайт: https://www.fartcoincro.com/ Токеноміка FartcoinCRO (PFFT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FartcoinCRO (PFFT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PFFT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PFFT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PFFT, досліджуйте ціну токена PFFT в реальному часі! Прогноз ціни PFFT Хочете знати, куди рухається PFFT? Наша сторінка прогнозу ціни PFFT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена PFFT зараз! Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити! Відмова від відповідальності Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням. Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності