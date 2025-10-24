Інформація щодо ціни FartcoinCRO (PFFT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001585 $ 0,00001585 $ 0,00001585 Мін. за 24 год $ 0,0000163 $ 0,0000163 $ 0,0000163 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001585$ 0,00001585 $ 0,00001585 Макс. за 24 год $ 0,0000163$ 0,0000163 $ 0,0000163 Рекордний максимум $ 0,00009092$ 0,00009092 $ 0,00009092 Найнижча ціна $ 0,00001309$ 0,00001309 $ 0,00001309 Зміна ціни (за 1 год) -0,75% Зміна ціни (1 дн.) +0,38% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,67% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,67%

Актуальна ціна FartcoinCRO (PFFT) становить $0,00001607. За останні 24 години PFFT торгувався між мінімумом у $ 0,00001585 і максимумом у $ 0,0000163, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PFFT становить $ 0,00009092, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001309.

Що стосується короткострокових результатів, то PFFT змінився на -0,75% за останню годину, +0,38% за 24 години та на -1,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FartcoinCRO (PFFT)

Ринкова капіталізація $ 13,16K$ 13,16K $ 13,16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,59K$ 15,59K $ 15,59K Циркуляційне постачання 818,87M 818,87M 818,87M Загальна пропозиція 970 000 000,0 970 000 000,0 970 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація FartcoinCRO — $ 13,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PFFT — 818,87M, зі загальною пропозицією 970000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,59K.