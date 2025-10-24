Ціна FartcoinCRO (PFFT)
-0,75%
+0,38%
-1,67%
-1,67%
Актуальна ціна FartcoinCRO (PFFT) становить $0,00001607. За останні 24 години PFFT торгувався між мінімумом у $ 0,00001585 і максимумом у $ 0,0000163, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PFFT становить $ 0,00009092, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001309.
Що стосується короткострокових результатів, то PFFT змінився на -0,75% за останню годину, +0,38% за 24 години та на -1,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація FartcoinCRO — $ 13,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PFFT — 818,87M, зі загальною пропозицією 970000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,59K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FartcoinCRO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FartcoinCRO до USD становила $ -0,0000076600.
За останні 60 днів зміна ціни FartcoinCRO до USD становила $ -0,0000088320.
За останні 90 днів зміна ціни FartcoinCRO до USD становила $ -0,00003401172267036226.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,38%
|30 днів
|$ -0,0000076600
|-47,66%
|60 днів
|$ -0,0000088320
|-54,95%
|90 днів
|$ -0,00003401172267036226
|-67,91%
Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos!
Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos.
Why Fartcoin CRO Reigns Supreme
🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion.
Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨
Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun.
Розуміння токеноміки FartcoinCRO (PFFT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PFFT зараз!
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|10-23 22:32:48
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
|10-23 15:34:02
|Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
|10-23 01:13:05
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
|10-22 21:14:27
|Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
|10-22 12:58:37
|Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
|10-21 22:34:24
|Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин
